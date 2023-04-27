В Иркутске за сутки выпало 143% от апрельской нормы осадков
На территории Иркутска за сутки выпало 143% от месячной нормы осадков. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным Иркутского гидрометцентра, за сутки в городе выпало 30 мм осадков — 143% от апрельской нормы. Высота снежного покрова составила 22 см.
Всего с начала апреля на территории Иркутска выпало 354% от месячной нормы осадков. В городе действует режим повышенной готовности. По поручению мэра Руслана Болотова, все службы переведены на усиленный режим работы и задействованы в ликвидации последствий аномального снегопада.
Между тем прокуратура Иркутска уже внесла представление вице-мэру из-за ненадлежащей уборки снега. Как рассказали в ведомстве информагентству, администрация не предприняла должных мер к уборке территорий и дорог.
26 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что осадки придут в Иркутскую, Владимирскую области, а также в Бурятию, Татарстан, Забайкалье и Северный Кавказ. Ожидались дожди и мокрый снег.