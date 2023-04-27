Штормовое предупреждение из-за пожаров продлили в Татарстане

Действие штормового предупреждения продлили в Татарстане в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Высокая пожарная опасность ожидается в республике с 27 апреля по 2 мая. 29 апреля на юге и востоке Татарстане вероятна чрезвычайная пожароопасность.

В республике действует особый противопожарный режим. Для местных жителей ограничили посещение лесов до конца майских праздников.

В Самарской области в связи с чрезвычайной пожарной опасностью объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 2 мая.