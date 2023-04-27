Украина требует все больше поставок вооружений от Запада, ее запросы растут в геометрической прогрессии, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 27 апреля.

Представитель ведомства отметила, что на днях заместитель МИД Украины Андрей Мельник раздраженно заявил о недостатке нынешнего объема поставок вооружения Киеву.

«По его словам, партнеры должны пересечь искусственные «красные линии» и выделить по 1% ВВП на военные поставки. Аппетиты у киевского режима растут в геометрической прогрессии», — подчеркнула она.

Захарова также предположила, что итоги заседания по военному содействию Украине в Рамштайне, судя по всему, вызвали у киевского режима глубокое разочарование в связи с недостаточным количеством военной помощи.

Ранее на Украине пожаловались на отсутствие обещанной техники от НАТО. По словам советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, техники должно быть намного больше, чем сейчас. Таким образом он прокомментировал заявление верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о получении Украиной более 98% вооружения из США и союзников.

В тот же день газета The New York Times написала, что в случае провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев столкнется с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта.

В этот же день Politico сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 24 апреля руководитель сил обороны Харькова, бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что ВСУ не хватает людей и военной техники. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.