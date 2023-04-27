Улицу затопило горячей водой в Ростове-на-Дону

Трубу с горячей водой прорвало на улице Нижегородской в Ростове-на-Дону, из-за чего ее стало затапливать, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, кипяток хлестал в течение дня 26 апреля. В комментариях пользователи предположили, что за утечку воды расплатятся горожане.

«Не пойму, горячая вода есть, что опять не так?», — шутят местные жители в комментариях, их слова приводит RostovGazeta.

«Приходите сюда со своей ванной», — также пишут горожане.

Ранее в апреле фонтан горячей воды высотой с двухэтажный дом забил на 5-й Советской улице в центре Санкт-Петербурга. Причиной коммунальной аварии стал прорыв трубы.