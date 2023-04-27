Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области

В Самарской области в ближайшие дни ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Оранжевый уровень опасности прогнозируют с 27 апреля по 2 мая. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на Приволжское УГМС. Высокий риск возгораний отмечается из-за сухой погоды.

Чаще всего причиной возгораний становятся халатность и нарушение правил пожарной безопасности. Сотрудники МЧС просят жителей Свердловской области соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры на природных территориях, не сжигать сухую траву и не бросать непотушенные окурки.

В Карелии особый противопожарный режим начнет действовать с 1 мая. На территории республики будет вестись наземное и авиапатрулирование.