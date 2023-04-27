В МИЦ «Известия» рассказывают о самых популярных направлениях на майские праздники. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» рассказывают о самых популярных направлениях на майские праздники. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 27 апреля, проходит пресс-конференция, посвященная текущей ситуации в туриндустрии и предпочтениям россиян на майские праздники и в летний период. «Известия» проводят прямую видеотрансляцию.
Об актуальных тенденциях в туриндустрии в преддверии летнего сезона рассказывает Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.
Ранее «Известия» подготовили материал, в котором рассказали, как не потратить много времени в пробках по дороге на дачу в преддверии майских праздников. Ожидается, что самыми загруженными днями в сторону загородного сектора станут пятницы 28 апреля и 5 мая, поскольку многие предпочитают выезжать на дачу сразу после окончания рабочего дня. Другой поток поедет утром 29 апреля и 6 мая.