Ночная стрельба напугала жителей юга Ставрополя

Жители микрорайона «Перспективный» в Ставрополе в ночь на 27 апреля услышали хлопки, похожие на выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили троих молодых людей с признаками опьянения, сообщает ИА StavropolMedia со ссылкой на городское МВД.

По предварительным данным, один из мужчин выстрелил в воздух из травматического оружия. Пострадавших нет. Полицейские доставили нарушителей в отдел для дальнейшего разбирательства, пишет NewsTracker.

В отношении молодых людей составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Также один из них понесет ответственность за неповиновение сотруднику полиции.

Ранее в апреле сообщалось, что в Новосибирске владельцы двух шиномонтажек устроили дуэль из-за клиентов. Конфликт возник после того, как один бизнесмен не потерпел на своей территории рекламных визиток оппонента, а другой написал в интернете отрицательный отзыв про работу конкурента.