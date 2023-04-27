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Врач рассказала об опасности обезжиренных продуктов для здоровья

Диетолог Лушникова: употребление обезжиренных продуктов может привести к развитию заболеваний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если в рационе питания содержатся только обезжиренные продукты, это может вызвать проблемы со здоровьем — плохое настроение, а также пониженный иммунитет, либидо и фертильность. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

«Кроме того, постоянное употребление обезжиренных продуктов приводит к повышению уровня холестерина. Организм, не получая это жизненно необходимое вещество с едой, начинает синтезировать его самостоятельно, чаще в избытке», — сказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Лушниковой, жиры важны для всасывания и синтеза жирорастворимых витаминов и выработки гормонов, влияющих на состояние кожи, волос и ногтей. Диетолог отметила, что этот компонент также напрямую влияет на вкус продуктов, улучшая его, поэтому производители добавляют его.

Кроме того, врач предупредила, что сливочное масло пониженной жирности содержит компоненты, употребление которых может привести к развитию атеросклероза, опухолей, воспалительных, сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблемам с печенью и поджелудочной железой.

Лушникова также сообщила, что употребление обезжиренных молочных продуктов способствуют плохому усвоению кальция в организме. Например, творог с жирностью в 9% максимально эффективен. Диетолог обратила внимание, что обезжиренными продуктами люди чаще переедают, чем обычными. Они получают насыщение в меньшей степени.

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Ранее, 27 апреля, в беседе с «Известиями» врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева сообщила, что утверждения о вреде и опасности молока не соответствуют действительности. По ее словам, молоко и молочные продукты являются основными источниками кальция в питании человека, поэтому отказ от них грозит дефицитом кальция.

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