Корь диагностировали у шести детей в Астраханской области

Шесть детей заболели корью в Астраханской области. Об этом сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Возраст пациентов — от шести месяцев до девяти лет. Карантин по кори уже введен в детском саду № 21 и начальных классах школы № 33 в Астрахани.

Специалисты отмечают, что корь отличается высокой заразностью. Инфекция передается воздушно-капельным путем, вирус остается активным в воздухе в течение двух часов. Симптомы проявляются в течение 8–12 дней после заражения. Основным методом борьбы с болезнью является вакцинация.

Очаги кори выявлены в ряде регионов России. В Свердловской области заболевание заподозрили более чем у 20 человек. В большинстве случаев заболевшие — это приезжие из стран ближнего зарубежья.