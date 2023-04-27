В работе просветительского марафона «Знание.Первые» приняли участие более 22 тыс. зрителей

Стремительные перемены в современной России, вклад молодежи в настоящее и будущее страны, а также возможности самореализации нового поколения в науке, бизнесе, общественно-политической деятельности, сфере культуры и искусства обсуждали участники федерального просветительского марафона «Знание.Первые». За три дня на пяти площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске поделились опытом почти 200 выдающихся лекторов из России и зарубежья, а в студиях марафона слушали выступления и задавали вопросы 22 357 молодых людей из самых разных уголков нашей страны — такое количество участников заметно превышает показатели предыдущего марафона.

Раскрывая тему «Время действий», спикеры марафона поделились с молодыми участниками полезной практической информацией, необходимой для поиска своего призвания. Ребята узнали, какие сферы деятельности и профессии наиболее перспективны, какие личные качества и компетенции развивать, как воспользоваться цифровыми технологиями для достижения успеха, с каких проектов и инициатив начинать свой путь в выбранной сфере деятельности. Благодаря прямым онлайн-трансляциям выступлений наставников создано 122 часа актуального просветительского контента, пополнившего цифровую библиотеку общества «Знание». Полученные знания станут источником вдохновения, побуждающим молодых людей действовать здесь и сейчас в интересах своего будущего и будущего родной страны.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил большую ценность того, что просветительский марафон дает возможность молодежи нашей страны пообщаться глаза в глаза с выдающимися наставниками, профессионалами в самых разных сферах.

«Я хочу всю команду общества «Знание», ну а в некотором смысле нас всех, поздравить с двухлетней годовщиной. Прошло всего два года. Глядя на марафон, на огромное количество участников, трудно поверить, что всего два года назад президент РФ В. В. Путин поставил такую задачу — возродить легендарное общество «Знание». И это точно получилось: всего два года, более 50 млн человек, принявших участие в лекциях и марафонах российского общества «Знание», более миллиарда просмотров лекций», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Актуальность выбора тем и спикеров марафона «Знание.Первые» подтверждает активное участие онлайн-зрителей. К концу марафона количество лайков, комментариев и репостов в социальных сетях достигло почти 2 млн, а это более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель предыдущего марафона.

Символично, что уже во второй раз одна из площадок марафона находилась в Луганске. Это подтверждает неразрывную связь России с новыми регионами и помогает передать новому поколению из первых уст знания о нашей общей истории и перспективах развития. Также во второй раз участниками марафона в Москве стали ребята из новых регионов РФ, в Москву приехали 100 молодых людей.

В большую команду наставников, которые делились личным опытом, рассказывали о трендах, возможностях, существующих проектах, мерах поддержки молодежи, вошли государственные деятели Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, Александр Новак, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Сергей Кравцов, Сергей Собянин, Игорь Шувалов, Алексей Кудрин. Сферу культуры и искусства представляли Юрий Башмет, Алексей Учитель, Дмитрий Харатьян, рэпер Птаха и другие. Ключевыми спикерами от крупнейших предприятий стали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, генеральный директор — председатель правления компании «РЖД» Олег Белозёров. Также выступали авторитетные ученые, общественные деятели, психологи, экономисты, преподаватели, знаменитые спортсмены.

Марафон «Знание.Первые» поставил рекорд по количеству участвовавших лекторов из других стран — Франции, Германии, Австрии, Сербии, Нидерландов, Израиля, Индии, Китая, США, и это показывает, что Россия продолжает укреплять международное сотрудничество в разных сферах вопреки попыткам стран НАТО изолировать ее от мира.

Новым форматом взаимодействия спикеров с аудиторией марафона стали арт-перформансы популярных российских исполнителей, которые проходили в московской студии и транслировались на всех площадках.

Записи онлайн-трансляций из пяти студий марафона с лекциями и интервью о тенденциях, инновациях, развитии экономики, науки, культуры и искусства, защите исторической правды, о возможностях молодежи в России уже выложены в открытый доступ на сайте общества «Знание» https://www.znanierussia.ru/, в сообществе «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia и виртуальном пространстве «КоМета»: https://metapark-demoday.ru/.

Также в этом году в рамках марафона «Знание.Первые» проходит всероссийская просветительская акция «Прогулка со Знанием». Главы регионов вместе с активными школьниками и студентами отправляются по знаковым местам в регионах страны. Такие прогулки состоялись в 17 регионах, запланировано еще 27. К примеру, врио главы ДНР Денис Пушилин посетил с ребятами мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецке, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный провел авиаэкскурсию «Над жемчужиной Арктики» для школьников из Нарьян-Мара, а губернатор Камчатки Владимир Солодов совершил с молодыми людьми прогулку по рыболовецкому колхозу им. В. И. Ленина.