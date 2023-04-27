В МИД КНР отметили важность разговора Си Цзиньпина с Зеленским

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского — важный шаг Китая для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине, заявил 27 апреля глава МИД КНР Цинь Ган в ходе совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая в Сиане.

«Это важный шаг, <...> который еще раз показывает позицию Китая, направленную на проведение переговоров», — приводятся слова Цинь Гана на сайте МИД КНР.

Министр добавил, что, как бы ни был сложен конфликт, он должен решаться только политическим путем.

Телефонные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина состоялись накануне. Позже в офисе украинского президента отметили, что планы Киева и Пекина по мирному урегулированию имеют общие точки соприкосновения.

В то же время Зеленский указал, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов с Россией.

При этом координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби указал, что в Белом доме позитивно оценили состоявшийся разговор Си Цзиньпина с Зеленским.

Также после этих переговоров газета Global Times написала, что состоявший разговор демонстрирует факт отношения к Китаю как к влиятельному посреднику в контексте украинского конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.