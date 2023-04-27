Стали известны итоги организованной Москвой бизнес-миссии в Индии

Представители столичной туристической отрасли в рамках бизнес-миссии провели свыше тысячи переговоров с индийскими партнерами в Мумбаи, Ахмадабаде и Калькутте. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Итогом поездки, которая длилась с 21 по 25 апреля, стало подписание меморандума о взаимопонимании с Ассоциацией индийских MICE-агентов (MICE — область туриндустрии, связанная с подготовкой и проведением корпоративных мероприятий).

По словам Сергуниной, договор предусматривает запуск программы обучения представителей индийской туротрасли, которые станут амбассадорами Москвы в Индии. Кроме того, стороны будут обмениваться аналитикой для оценки деловых туристических потоков. Такое сотрудничество также призвано упростить выход московских компаний на индийский рынок.

«Индия — один из значимых партнеров Москвы в сфере гостеприимства, и мы заинтересованы в развитии наших отношений. Участники бизнес-миссии провели 1,3 тыс. переговоров и были тепло встречены зарубежными коллегами. Соглашение укрепит сотрудничество и поспособствует увеличению турпотока из этой страны», — отметила вице-мэр.

По итогам прошлого года Индия вошла в список стран-лидеров по количеству туристов из дальнего зарубежья, посетивших Москву. При этом деловые визиты стали одной из самых популярных целей поездок в российскую столицу. Отмечается, что развитие делового туризма позитивно сказывается на экономике города, поскольку не зависит от сезонности: в 2022 году расходы путешественников этой категории в Москве составили почти 170 млрд рублей.