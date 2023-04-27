Два человека пострадали в ДТП со сгоревшей машиной в Татарстане

Два человека пострадали в результате столкновения машин Volkswagen Jetta и «Лада Приора» в Набережных Челнах. Во время ДТП одна из легковушек загорелась.

Авария произошла на перекрестке проспектов Раиса Беляева и Сююмбике. Прибывшие на место пожарные помогли выбраться из горящего автомобиля пассажирке. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Травмы получили два человека. По словам очевидцев, с места происшествия их увезли на скорой помощи.

В Ханты-Мансийском автономном округе автомобиль «ВАЗ» съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадали три человека.