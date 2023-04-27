Житель Волгоградской области заживо сгорел в собственной бане

Житель Новоаннинского района Волгоградской области заживо угорел в собственной бане из-за перекалившейся печи. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

Трагедия произошла минувшей ночью в одном из домовладений по ул. Горького в поселке Панфилово. Сообщение о возгорании поступило в спасательные службы около трех часов ночи. Пожарные были на месте спустя несколько минут.

Пожар удалось локализовать в 03:32, полностью ликвидировать — в 03:54. На пепелище спасатели обнаружили тело 56-летнего хозяина бани. Предварительная причина пожара — перекал банной печи. Следователи начали проверку.

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