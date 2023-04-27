Жителей Томска предупредили о штормовом ветре

Неблагоприятные погодные условия ожидаются на территории Томска в ближайшие два дня. Ветер усилится до 24 м/с.

По данным синоптиков, ухудшение погодных условий ожидается 28 и 29 апреля Местами пройдут умеренные дожди, также вероятны грозы. Об этом сообщает РИА «Томск».

Жителей города просят по возможности оставаться в зданиях. При выходе на улицу следует обходить стороной деревья, линии электропередачи, а также шаткие конструкции.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление и усиление ветра в Ставропольском крае. Температура воздуха повысится до +26 градусов.