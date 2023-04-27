Убившую дочь жительницу Алтайского края признали невменяемой

Женщину, убившую полуторагодовалую дочь путем поджога, признали невменяемой в Алтайском крае. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на региональное следственное управление.

Трагедия произошла в феврале 2023 года. По версии следствия, жительница села Урожайного привела дочь к складским помещениям, посадила девочку в таз, облила горючей жидкостью и подожгла. Все это происходило на глазах еще одного ребенка женщины — восьмилетнего мальчика.

Установлено, что семья 40-летней женщины состояла на профилактическом учете с 2018 года. У подозреваемой имеется хроническое психическое заболевание. Судмедэксперты пришли к выводу, что из-за заболевания женщина не могла осознавать свои действия.

Теперь женщине грозит принудительное лечение. Материалы уголовного дела направлены в суд. Отмечается, что женщина лишена родительских прав на троих детей еще с января 2023 года.