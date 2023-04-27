МИД Германии признал незаконность изъятия детских русскоязычных каналов из сетки вещания

В ответ на обращение Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) о недопустимости изъятия из сетки вещания Германии русскоязычных каналов, не несущих политической нагрузки — особенно детских и образовательных, МИД страны фактически подтвердил незаконность запрета телевещания. Об этом говорится в материале VADAR, который поступил в распоряжение «Известий» в четверг, 27 апреля.

Соответствующее обращение в правительство организация направила в конце февраля. В VADAR обратили внимание на то, что правительство Германии, следуя введенным против России санкциям, закрывает счета российских телеканалов и блокирует их лицензии на вещание в странах Евросоюза. Популярные ТВ-каналы с мультфильмами и познавательными передачами также были изъяты из сетки вещания страны. Депутат бундестага, соучредитель VADAR Евгений Шмидт потребовал обосновать санкции в отношении детских каналов.

«Запрет на вещание детских русскоязычных программ в Германии является неприкрытым актом нарушения прав человека. С прискорбием следует признать, что русскоязычные дети стали жертвой борьбы немецких властей с так называемой «российской пропагандой» и больше не могут смотреть свои любимые мультфильмы и передачи на русском языке», — отметил Шмидт.

В ответ на запрос организация получила документ, подписанный госсекретарем МИД Германии Андреасом Михаелисом. В ответе говорится, что запрет на вещание в Евросоюза относится только «к положениям Приложения IX к решению перечисленных российских (государственных) каналов. Ни один из этих каналов не является детским телеканалом».

«В этом обтекаемом ответе госсекретаря МИДа мы получили подтверждение, что на основании решений Евросоюза вещание детских каналов на территории ЕС возможно, если канал не государственный российский», — заявил президент VADAR Ульрих Ойме.

Организация также заявила о готовности добиваться восстановления вещания детских русскоязычных телеканалов в Германии.

В марте этого года VADAR заявила о новом виде дискриминации русских в банках Германии. По словам президента организации, правозащитники предполагают, что массовое прекращение обслуживания клиентов по принципу «русский» представляет собой некую «формулу теневой спецоперации», которая была развернута после того, как на банки оказали давление извне.

Данный факт правозащитники назвали «вопиющим актом дискриминации, нарушающим базовые права человека».