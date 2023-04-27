ВЦИОМ узнал планы россиян на майские праздники
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян на тему майских праздников.
Так, более половины респондентов собираются на грядущих выходных остаться дома — около 56%. Второе по популярности место заняла дача: туда направятся 35% опрошенных. Остальные предпочли отдых за границей либо в других регионах РФ.
При этом формат проведения майских праздников определяется преимущественно тремя ключевыми факторами — возрастом, финансовым положением и территорией проживания.
Пожилые жители страны чаще выбирают дачу, чем молодежь: в группе старше 60 лет за город планируют отправиться 42%, в то время как в группе 18–24 лет «огород» выбрали 30%.
«Россияне с хорошим материальным положением в 1,4 раза чаще говорят о намерении провести майские праздники на даче, чем те, кто характеризует материальное положение как плохое (35% vs. 26%). <...> Финансовая уверенность позволяет и чаще выезжать за пределы своего региона — 12% (vs. 6% среди аудитории с плохим материальным положением)», — приводит данные центр.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 16 апреля 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Ранее «Известия» подготовили материал, в котором рассказали, как не потратить много времени в пробках по дороге на дачу в преддверии майских праздников. Ожидается, что самыми загруженными днями в сторону загородного сектора станут пятницы 28 апреля и 5 мая, поскольку многие предпочитают выезжать на дачу сразу после окончания рабочего дня. Другой поток поедет утром 29 апреля и 6 мая.