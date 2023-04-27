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ВЦИОМ узнал планы россиян на майские праздники

ВЦИОМ: более половины опрошенных россиян проведут майские праздники дома
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Фото: ТАСС/Титов Андрей
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян на тему майских праздников.

Так, более половины респондентов собираются на грядущих выходных остаться дома — около 56%. Второе по популярности место заняла дача: туда направятся 35% опрошенных. Остальные предпочли отдых за границей либо в других регионах РФ.

При этом формат проведения майских праздников определяется преимущественно тремя ключевыми факторами — возрастом, финансовым положением и территорией проживания.

Пожилые жители страны чаще выбирают дачу, чем молодежь: в группе старше 60 лет за город планируют отправиться 42%, в то время как в группе 18–24 лет «огород» выбрали 30%.

«Россияне с хорошим материальным положением в 1,4 раза чаще говорят о намерении провести майские праздники на даче, чем те, кто характеризует материальное положение как плохое (35% vs. 26%). <...> Финансовая уверенность позволяет и чаще выезжать за пределы своего региона — 12% (vs. 6% среди аудитории с плохим материальным положением)», — приводит данные центр.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 16 апреля 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

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Ранее «Известия» подготовили материал, в котором рассказали, как не потратить много времени в пробках по дороге на дачу в преддверии майских праздников. Ожидается, что самыми загруженными днями в сторону загородного сектора станут пятницы 28 апреля и 5 мая, поскольку многие предпочитают выезжать на дачу сразу после окончания рабочего дня. Другой поток поедет утром 29 апреля и 6 мая.

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