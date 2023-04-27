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Движение на улице Города Галле в Уфе ограничат на несколько месяцев

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Движение на участке улицы Города Галле в Уфе ограничат на несколько месяцев из-за ремонта дорожного полотна. Мероприятия затронут участок от улице Зорге до проспекта Октября, его перекроют на четверть и на половину проезжей части, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонтные работы проведут на участке протяженностью 590 м. Они включают в себя отфрезировку старого асфальта и дальнейшую укладку нового на площади свыше 18 тыс. кв. м. Также на участке нанесут дорожную разметку, установят бортовые камни и отремонтируют существующий тротуар.

Ожидается, что ремонт дороги завершат к 2 октября, отмечает «МедиаКорСеть».

Ранее в апреле сообщалось, что в Уфе в III квартале 2023 года намерены завершить строительство новой транспортной эстакады в Зинино. Пока готовность объекта составляет 43,5%.

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