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На модернизацию военных баз Австралии направят $2,5 млрд

Министерство обороны Австралии: модернизация военных баз Австралии обойдется в $2,5 млрд
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Capt. Joseph DiPietro
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Австралия потратит около $2,5 млрд на инвестиции в северные базы страны, которые выделят в течение четырех лет. Об этом 27 апреля сообщается на сайте министерства обороны страны.

В рамках этой работы $2 млрд направят на критически важные авиабазы, располагающиеся на территории от базы RAAF в Лермонте до Кокосовых островов (Килинг), а также на авиабазы ​​в Северной территории и северном Квинсленде. Еще $600 млн планируется инвестировать в морскую недвижимость, включая HMAS Coonawarra, HMAS Cairns и военно-морскую станцию ​​связи Гарольда Э. Холта. Дополнительные $200 млн потратят на ускорение других проектов. Еще $1 млрд пойдет на модернизацию земельных и совместных владений.

«Понятно, что, учитывая наши стратегические обстоятельства, австралийская армия должна быть оптимизирована для прибрежных операций на северной суше и море, а также обеспечивать возможность нанесения ударов на большие расстояния. Военно-воздушные силы также должны быть оснащены для поддержки операций на севере посредством наблюдения, противовоздушной обороны, ударов и воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

На авиабазах модернизируют взлетно-посадочные полосы и перроны, финансирование также пойдет на поставку и хранение топлива и обеспечение безопасности, а также на модернизацию казарм Робертсона в Дарвине и казарм Лаварак в Таунсвилле.

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    14 марта стало известно, что Япония поддерживает стремление Австралии обзавестись атомным подводным флотом. Об этом премьер-министр страны Фумио Кисида заявил в ходе телефонных переговоров с австралийским коллегой Энтони Альбанезом. Кисида также отметил, что инициатива альянса AUKUS будет способствовать поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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