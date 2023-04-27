Зеленский вновь попросил у Запада самолеты и вооружение

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с советником премьер-министра Великобритании Тимом Бэрроу отметил важность передачи Киеву самолетов и вооружения, сообщили 27 апреля в офисе Зеленского.

«Президент и советник премьер-министра Великобритании обсудили вопросы дальнейшего оказания оборонной помощи нашему государству», — рассказали в пресс-службе главы государства.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе летом.

Зеленский в свою очередь написал в Telegram-канале, что Украина ценит лидерскую позицию Великобритании по оборонной поддержке.

«Важно, чтобы Украина получила военные самолеты западного образца, а также различные виды вооружений. <...> Призываю Великобританию взять лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины», — написал украинский президент.

Ранее, 18 апреля, газета The Guardian написала, что Великобритания пообещала выделить Украине вооружение из своих запасов на черный день.

В марте премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал к ускорению и усилению военной помощи Киеву со стороны стран Запада. Он отметил международную реакцию на конфликт на Украине и посчитал ее гарантией «сдерживания любой страны от начала неспровоцированного нападения».

Страны Запада усилили военную помощь Украине, в том числе активизировали обучение украинских военнослужащих, после того, как Россия 24 февраля 2022 года начала проведение спецоперации по защите Донбасса.