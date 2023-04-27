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В Госдуме объяснили, зачем Байден рано анонсировал участие в выборах президента

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, зачем глава США Джо Байден объявил об участии в президентских выборах более чем за полтора года. Соответствующую публикацию Володин разместил в своем Telegram-канале 27 апреля.

По его словам, такое преждевременное заявление сделано, чтобы сохранить вокруг себя «соратников и спонсоров».

Володин заявил, что 70% американцев не хотят видеть Байдена главой государства. Вместе с тем сам президент США боится ответственности, которая настигла его коллегу — бывшего лидера страны Дональда Трампа. Речь идет об уголовном деле, возбужденном в отношении Трампа. Оно связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

По словам Володина, к преступлениям Байдена относятся «организация теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», создание военных биолабораторий по всему миру, коррупционный бизнес на Украине его семьи и другие.

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Днем ранее, 26 апреля, Байден опубликовал первый предвыборный видеоролик в поддержку своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. В проморолике американский лидер подчеркивает важность отстаивания демократических принципов и представляет себя защитником американской свободы.

О том, что Байден будет баллотироваться на второй срок, он сам официально объявил 25 апреля.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН заявил, что Москва не вмешивается в дела других государств, комментируя новость о том, что американский лидер решил повторно баллотироваться на пост президента.

В свою очередь бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Байден является слабейшим главой США в современной истории. Хейли, которая участвует в выборах президента от Республиканской партии, призвала демократа Байдена отправиться в отставку.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать предыдущего президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.

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