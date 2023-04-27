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Пушилин заявил о неспособности Киева вести переговоры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Власти Украины не способны вести переговоры и не могут отвечать за свои слова. Об этом заявил 27 апреля врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Ни о каких переговорных твердых позициях и вообще в целом о каких-то вменяемых переговорах пока речи идти не может. Украинский режим недоговороспособен», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин добавил, что с Киевом в настоящее время разговаривать не о чем, так как украинское руководство не отвечает за свои слова.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов с Россией.

Ранее, 23 апреля, газета The Guardian сообщила, что Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией уже осенью этого года. По словам автора материала, на такой исход намекают оценки Пентагона.

Сотрудники американского совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан 13 апреля также предсказали давление США на Киев по мирным переговорам. По мнению специалистов, Зеленскому придется уменьшить свои амбиции и прислушаться к советам западных союзников, даже несмотря на то, что он обещал гражданам страны победу в конфликте

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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