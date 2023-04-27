В Волгограде умер режиссер, член Союза театральных деятелей России Евгений Басилашвили

В Волгограде умер актер и режиссер Евгений Басилашвили. Об этом 26 апреля сообщила выпускница Волгоградского государственного института искусств и культуры (ВГИИК) Татьяна Глущенко.

«Мой великий мастер. Огромный профессионал своего дела. Вы научили меня жить. Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное. Спасибо за всё», — написала она во «ВКонтакте».

Причина смерти не сообщается.

Басилашвили был выпускником Грузинского государственного театрального института, имел звание заслуженного артиста Грузинской ССР, состоял в Союзе театральных деятелей России.

С 1960-х по 1980-е годы Басилашвили работал актером и режиссером Тбилисского русского театра юного зрителя. С 1988 по 1995 год был главным режиссером и художественным руководителем Волгоградского театра юного зрителя.

После ухода из театра Басилашвили стал преподавать во ВГИИКе, имел звание доцента.