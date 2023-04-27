В ХМАО поймали разгромившего кладбище в Югорске вандала

Полиция задержала мужчину, который разгромил несколько могил на кладбище в Югорске, сообщает управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Снимки с кладбища выложили в соцсетях местные жители. На них видны разбитые надгробия и поврежденные памятники. Некоторые югорчане предположили, что это могло произойти из-за сильного ветра.

«Ветер точно такое устроить не мог. Ладно, если бы повалило, но есть памятники, которые просто разбиты прямо посередине», — рассказала Muksun.fm автор поста Кристина Нахратова, которая приезжала на кладбище 26 апреля.

В отношении вандала возбудили уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), пишет ИА «Ура.ру». Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее в апреле сообщалось, что неизвестные оторвали глаз у фигуры краба, который является культурным символом города Мурино Всеволожского района Ленобласти.