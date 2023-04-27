Невролог перечислила способы профилактики деменции

Врач-невролог «СМ-Клиники» Диана Андреева 27 апреля рассказала о способах, которые могут помочь предотвратить развитие деменции или замедлить ее процесс.

«Регулярные физические упражнения помогают улучшить кровообращение и снизить риск различных заболеваний, включая деменцию», — сообщила Андреева «Газете.Ru».

Второй способ, по ее словам, — это умственная активность: чтение, игра на музыкальных инструментах, решение головоломок.

Третий способ — это правильное питание, отметила врач.

«Рекомендуется употреблять больше овощей, фруктов, рыбы и зерновых продуктов, которые содержат витамины, минералы и растительные соединения, необходимые для здоровья мозга», — сказала Андреева.

Четвертый способ — контроль за здоровьем. В частности, необходимо следить за уровнем холестерина и артериального давления, добавила невролог.

Ранее, 13 апреля, врач-эндокринолог, гинеколог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с «Известиями» отметил, что сладкая газировка, хлебобулочные изделия и пицца способствуют прогрессированию ожирения, которое в свою очередь связано с риском развития деменции.