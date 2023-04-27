В ДНР заявили о двух обстрелах населенных пунктов за час

Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 апреля сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

В 7:40 по поселку Ласточкино ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 мм. В 8:30 четыре снаряда того же калибра было выпущено по поселку Очеретино.

Два мирных жителя Донецка 26 апреля получили ранения при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника. Взрывоопасный предмет (ВОП) был сброшен в Кировском районе Донецка в 16:10.

В тот же день ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел зафиксировали в 07:50 в направлении поселка Орловка в Донецке. Украинские боевики выпустили 20 ракет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.