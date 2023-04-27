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Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР

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Фото: РИА Новости/Михаил Андроник
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Вооруженные силы контролируют 50 кварталов из 59 в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 апреля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Также, по его словам, в зоне видимости находятся все позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Что касается марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений, и здесь мы можем говорить, что под огневым контролем, то есть в зоне видимости, находятся практически все позиции противника», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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18 апреля сообщалось, что в районах Новомихайловки, Марьинки и Карловки на авдеевском и марьинском направлениях ВС РФ нанесли артиллерийские удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник понес потери в личном составе и военной технике.

До этого, 11 апреля, Пушилин рассказал, что российские подразделения улучшают свои позиции на угледарском и марьинском направлениях. Он отметил небольшое улучшение позиций ВС РФ в районе Угледара и серьезные улучшения в районе Авдеевки, поскольку подразделения продвигаются с разных сторон населенного пункта.

10 апреля Пушилин сообщил, что освобождение города Марьинки к западу от Донецка затягивается из-за постоянного подтягивания резервов ВСУ. Он отметил, что ситуация по освобождению города развивается динамично.

В тот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке. Он уточнил, что после взятия территории завода российским силам будет легче контролировать западные окраины города, где еще остаются украинские боевики.

В начале апреля штурмовые подразделения группировки ВС РФ «Юг» уничтожили два опорных пункта ВСУ и до 15 боевиков в районе Марьинки. В конце марта Пушилин заявлял о продвижении ВС РФ на марьинском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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