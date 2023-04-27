Новый корпус для онкодиспансера в Воронеже построят за 1,3 млрд рублей

Департамент строительной политики Воронежской области приступил к поискам подрядчика, который разработает документацию и построит новый корпус для онкологического диспансера. Начальная стоимость контракта составляет 1,3 млрд рублей.

Согласно документации, от исполнителя требуется разработать дизайн-проект радиотерапевтического корпуса, подготовить территорию для строительства и возвести семиэтажное здание с блоком дистанционной лучевой терапии. Кроме того, потребуется строительство перехода в существующий стационарный корпус. Об этом пишет ИА «Абирег».

Работы будут вестись на улице Электросигнальной, строительство необходимо завершить до 1 декабря 2024 года. Подрядчика выберут 17 мая.

Также ведется строительство хирургического корпуса онкодиспансера, стоимость контракта составляет 2,98 млрд рублей