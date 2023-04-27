В ЛНР рассказали о безуспешных атаках ВСУ на краснолиманском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на краснолиманском направлении и безуспешно пытаются проводить атаки, сообщил 27 апреля подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На краснолиманском направлении наблюдается активизация противника. <...> Украинские боевики ведут не только оборонительные действия, но и пытаются атаковать на этих участках местности», — сказал он.

Марочко уточнил, что боевые действия идут в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны.

Однако, по его словам, попытки украинских войск прорвать оборону российских сил не дают результатов и ВСУ вынуждены нести потери и отступать.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что российские военные уничтожили 130 целей ВСУ за день на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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