В заброшенной котельной в Санкт-Петербурге произошел взрыв

В заброшенной котельной в Павловске в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом 27 апреля сообщает источник «Известий».

«Хлопок произошел в Павловске на переулке Мичурина, 1, литер А», — рассказал источник.

Очевидцы сообщают, что после хлопка в стоящем рядом конно-спортивном клубе «Ковбой» пробило крышу.

Как уточняет источник, на месте котельной образовалась большая воронка.

О пострадавших не сообщалось. На месте взрыва работают саперы, сотрудники полиции и МЧС. Выясняются причины произошедшего.

В этот день главное управление МЧС России по Якутии сообщало, что девять человек пострадали в результате выброса газа с последующим возгоранием в ходе ремонтных работ на скважине. Инцидент произошел на участке добычи газа в 6 км от села Тас-Юрях Мирнинского района.