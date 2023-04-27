Реклама
Прямой эфир
Мир
Марочко заявил о сотне наемников в Харьковской области у границ с РФ
Мир
В Польше признали невозможность исключения России из ООН
Общество
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Мир
Граждане Турции за рубежом начали голосовать на выборах
Мир
Сербский доброволец назвал издевательства над русскими идеологией ВСУ
Армия
Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на артемовском направлении
Общество
Число нарушений с пользовательскими дронами выросло почти вдвое за квартал
Происшествия
В Волгограде умер советский режиссер Евгений Басилашвили
Общество
Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве
Происшествия
Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе
Спорт
Федерация бокса США заявила о прекращении членства в IBA
Общество
Вильфанд предупредил о весенней грозе в Московском регионе
Сюжет:

Боец Олейник пообещал «устроить рубку» с Томпсоном

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец ММА Алексей Олейник 27 апреля пообещал «устроить рубку» с британцем Оли Томпсоном в поединке, который пройдет на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Он назвал Томпсона крепким и здоровым бойцом. Также Олейник доволен, что бой будет проходить по правилам MMA. Россиянин отметил, что в таких поединках всё очень часто решает один удар. При этом Олейник полагает, что Томпсон «выйдет заряженным», с желанием победить.

«Я десятки раз <...> боролся по спортивному самбо, выступал в рукопашном бое, боксе даже. Вот и для меня не очень сложно выступать, в принципе, в любом виде единоборств, потому что я могу и это, и это, и это», — добавил Олейник.

Шторма предупреждение: как Шлеменко второй раз выиграл у Эномото
У швейцарца вновь есть вопросы к судьям, в соглавном бою Пираев уверенно победил Капораля

Накануне промоутер Владимир Хрюнов предрек Олейнику победу над Томпсоном удушающим приемом.

В активе Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья. Свой последний поединок он провел 1 октября 2022 года. На счету Томпсона 21 победа и 17 поражений, в том числе в последних четырех поединках.

Бой пройдет 26 мая в Москве. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова.

Помимо этого на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023