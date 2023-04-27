Боец Олейник пообещал «устроить рубку» с Томпсоном

Российский боец ММА Алексей Олейник 27 апреля пообещал «устроить рубку» с британцем Оли Томпсоном в поединке, который пройдет на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Он назвал Томпсона крепким и здоровым бойцом. Также Олейник доволен, что бой будет проходить по правилам MMA. Россиянин отметил, что в таких поединках всё очень часто решает один удар. При этом Олейник полагает, что Томпсон «выйдет заряженным», с желанием победить.

«Я десятки раз <...> боролся по спортивному самбо, выступал в рукопашном бое, боксе даже. Вот и для меня не очень сложно выступать, в принципе, в любом виде единоборств, потому что я могу и это, и это, и это», — добавил Олейник.

Накануне промоутер Владимир Хрюнов предрек Олейнику победу над Томпсоном удушающим приемом.

В активе Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья. Свой последний поединок он провел 1 октября 2022 года. На счету Томпсона 21 победа и 17 поражений, в том числе в последних четырех поединках.

Бой пройдет 26 мая в Москве. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова.

Помимо этого на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.