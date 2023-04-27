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Киев уличили в подготовке к серии отвлекающих маневров перед контрнаступлением

Рогов: Киев готовит серию отвлекающих маневров перед контрнаступлением основных сил
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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят серию отвлекающих маневров перед контрнаступлением, сообщил 27 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У меня практически нет сомнений, что основной удар придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе», — заявил Рогов в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что в качестве отвлекающих маневров Киев будет активнее задействовать небольшие разведгруппы, которые постараются переправить по нескольким направлениям: во-первых, через Днепр в Херсонской области, во-вторых, через Каховское водохранилище в районе Энергодара.

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Ранее в этот же день помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал неминуемым поражение Киева в случае контрнаступления ВСУ.

Вместе с тем накануне бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин указал, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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