Жителей дома в Чите эвакуировали из-за подозрительного предмета

В Чите жителей одного из домов эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Чкалова.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в доме по улице Чкалова находится подозрительный предмет», — подтвердили в ведомстве.

После сообщения эвакуировали жителей трех подъездов. На месте начали работать оперативные службы, территорию оцепили. Когда здание осмотрели, оцепление было снято, а горожанам разрешили вернуться в квартиры.

Полиция не назвала предмет, который стал причиной эвакуации дома.

В Москве 25 апреля вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» закрыли из-за подозрительного мужчины с предметом, похожим на гранату.