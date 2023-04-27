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Жителей дома в Чите эвакуировали из-за подозрительного предмета

УМВД: в Чите жителей дома эвакуировали из-за подозрительного предмета в квартире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Чите жителей одного из домов эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Чкалова.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в доме по улице Чкалова находится подозрительный предмет», — подтвердили в ведомстве.

После сообщения эвакуировали жителей трех подъездов. На месте начали работать оперативные службы, территорию оцепили. Когда здание осмотрели, оцепление было снято, а горожанам разрешили вернуться в квартиры.

Полиция не назвала предмет, который стал причиной эвакуации дома.

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