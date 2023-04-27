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Конгресс США затребовал данные об американских военных на Украине

Конгресс обязал Байдена и Остина раскрыть сведения о военных США на Украине
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Комитет палаты представителей конгресса США по иностранным делам 26 апреля поддержал резолюцию, обязывающую президента Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина раскрыть информацию об американских солдатах на территории Украины.

Инициатором стал республиканец Мэтт Гетц. Он предложил затребовать копии всех планов текущей или будущей военной помощи Киеву, а также документы, в которых излагаются данные о нахождении на Украине ВС США, включая силы специального назначения. В тексте резолюции отмечается, что запрос палаты представителей должен быть удовлетворен в течение 14 дней.

В следующем голосовании по данному вопросу будет участвовать весь состав нижней палаты конгресса.

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Ранее, 18 апреля, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины. Однако журналисты The Washington Post. отметили, что десятки секретных документов, оказавшихся в Сети после утечки, иллюстрируют глубокую включенность США практически во все аспекты украинского конфликта, за исключением прямого присутствия американских сил в зоне боевых действий.

Накануне заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по России. По его словам, страна не заинтересована в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.

До этого, 4 апреля, Пентагон объявил о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $2,6 млрд. В рамках первой части помощи Киеву передадут реактивные системы залпового огня HIMARS, около 400 гранатометов, снаряды для зенитного ракетного комплекса Patriot и прочие боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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