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Марочко заявил о сотне наемников в Харьковской области у границ с РФ

Марочко: в Харьковской области близ границы с РФ выявлено около 100 иностранных наемников
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 27 апреля сообщил, что в один из населенных пунктов Харьковской области Украины, граничащих с Россией, прибыла группа примерно из 100 иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В Харьковской области в одном из населенных пунктов, граничащих с территорией РФ, выявлено прибытие иностранцев численностью порядка 100 человек. Все одеты в единообразную военную форму западного образца, имеют при себе стрелковое оружие натовского образца — М-16. Также у каждого имеется при себе объемный вещевой рюкзак», — приводит его слова ТАСС.

По словам Марочко, общение между боевиками происходит в основном на английском языке, однако обнаружена большая группа говорящих на польском.

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Ранее, 23 апреля, Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео финского наемника, который показал последствия удара Вооруженных сил России по базе иностранных бойцов ВСУ. Тогда были ликвидированы 60 наемников из разных стран, еще более 50 скончались от полученных ранений.

16 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские войска поразили пункт временной дислокации иностранного легиона на донецком направлении.

До этого, 14 апреля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что количество иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в спецоперации, стремительно увеличивается. По его мнению, людей из-за рубежа, которые добровольно едут сражаться на стороне Киева, нельзя назвать психически здоровыми.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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