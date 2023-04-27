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В США предложили способ решения конфликта на Украине

TAC: для разрешения конфликта на Украине нужно предоставить России то, что она хочет
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Для разрешения конфликта на Украине необходимо предоставить России то, что она хочет, — роль одного из пяти «мировых жандармов». Об этом 26 апреля написал историк Джордж Либмэн в статье для журнала The American Conservative.

«Ключом (к завершению конфликта на Украине. — Ред.) является вопрос, чего хочет Россия. Ответ заключается в том, что она хотела бы того, что фактически обещали СССР в Ялте и Сан-Франциско — роль одного из пяти мировых жандармов», — считает он.

Под жандармом Европы понимается идеология государства, которое берет на себя функции по поддержанию мирового правопорядка. Система, зародившаяся в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций в годы Второй мировой войны, предполагала союз пяти постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, который обеспечил бы отсутствие крупных войн в Европе, отметил историк.

Также Либмэн уточнил, что для урегулирования конфликтной ситуации нужно избавить Россию от западных санкций, поскольку их неэффективность продемонстрировали примеры Ирана, Кубы и Северной Кореи.

«Если у России и Украины будет желание договориться, мы готовы предоставить помощь»
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Ранее, 24 апреля, обозреватель газеты Il Messaggero Кристиана Мангани написала, что западные союзники Украины все больше склоняются к прекращению огня или же длительному перемирию в ожидании мирного соглашения. По словам автора материала, прекращение огня предотвратило бы дальнейшие потери сторон, смягчило бы экономический, энергетический и продовольственный кризисы, а также снизило бы риск ядерной эскалации по линии Россия — НАТО.

Накануне газета The Guardian сообщила, что Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией уже осенью этого года. По словам автора материала, на такой исход намекают оценки Пентагона.

До этого, 18 апреля, агентство Bloomberg написало о намерении Макрона вместе с Китаем работать над планом по мирным переговорам России и Украины. По поручению президента Франции его советник Эммануэль Бонн вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И приступит к разработке структуры, которая может стать почвой для будущих переговоров.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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