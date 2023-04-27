Политика главы Белого дома Джо Байдена на Украине напоминает то, что бывший американский президент Джордж Буш-младший делал в Афганистане. Аналитик Эндрю Наполитано 26 апреля в колонке для газеты The Washington Times назвал это «моральным уродством».

Уточняется, что Буш в свое время убедил конгресс в необходимости преподать народу Афганистана урок независимо от степени его вины в терактах 11 сентября 2001 года. В результате большая часть была разрушена и погибли сотни тысяч невинных людей.

«Это моральное уродство было совершено во имя возмездия, сдерживания и освобождения, но на самом деле причиной было американское высокомерие. И сейчас это повторяется на Украине», — говорится в материале.

Репутация Буша пострадала, теперь нынешний президент США имеет все шансы разделить его участь, добавил аналитик.

Накануне американский правозащитник Аджаму Барака заявил о подготовке США к афганскому сценарию на Украине. Таким образом он прокомментировал информацию в СМИ о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. По информации издания, аналогичное сообщение в 2021 году получил бывший президент Афганистана Ашраф Гани незадолго до падения Кабула.

27 марта обозреватель Томас Лифсон рассказал о серьезных ошибках, которые допустил президент США во время вывода войск из Афганистана. По его мнению, решение вывести американские войска из Афганистана стало крахом внешней политики для Байдена. В результате Вашингтон потерял дорогостоящее вооружение, которое оказалось в руках талибов (движение «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Кроме того, 12 марта экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что просчеты президента США Джо Байдена в области обороны могут привести к серьезным последствиям. Если власти США не подойдут серьезнее к политике национальной безопасности, то американцам «это здорово аукнется», сказал он.