Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют запрещенные методы ведения боевых действий, идеология Киева — это издевательства над русскими людьми. Об этом 27 апреля заявил сербский доброволец в Вооруженных силах Донецкой Народной Республики (ДНР) Деян Берич.

«Я был свидетелем издевательств над бойцами (со стороны ВСУ. — Ред.). В бою люди сражаются и гибнут. <…> Когда ты приезжаешь (в зону спецоперации. — Ред.), ты либо убиваешь, либо будешь убитым. Но издеваться нельзя. У них это идеология — издеваться над русскими людьми», — приводит его слова «РИА Новости».

Берич отметил, что информация о количестве сербских наемников, сражающихся на стороне России, является конфиденциальной. Также запрещено распространять сведения об участках, на которых добровольцы воюют. При этом он уточнил, что «это самые жесткие точки». По его словам, сербы показывают героизм.

Ранее, 23 апреля, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что боевики ВСУ нарушают законы гуманизма, убивая российских военнопленных.

Взятый в плен украинский боевик нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) Антон Штукин 2 апреля признался в осквернении катаной тела погибшего российского бойца в ДНР.

31 марта представитель делегации России на 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве Ярослав Еремин заявил, что в управлении верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировали со стороны Украины 25 внесудебных казней и 113 случаев жестоких пыток, в том числе раненых российских военнопленных.

В тот же день глава управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил о 91 доказанном факте вины ВСУ в насильственном исчезновении военных во время СВО, а также произвольном задержании людей силами украинской армии. Кроме того, Тюрк сообщил о случаях сексуального насилия со стороны солдат Украины.

23 марта Верховный суд ДНР вынес приговоры украинским военнослужащим Андрею Найдёну и Даниле Коленову, их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а также в убийстве двух лиц, совершенном группой (п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они приговорены к наказанию в виде 25 лет лишения свободы каждому.

Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов 16 марта указывал на замалчивание Западом преступлений украинской стороны. Тогда же он отметил, что западные СМИ и правозащитные организации игнорируют нарушения украинскими военными норм и принципов ведения боевых действий.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 8 марта назвал позором чествование в Белом доме члена нацбатальона «Азов». По его мнению, США известно о человеконенавистнической идеологии «Азова», но при этом они всё равно готовы прославлять нацизм, чтобы насолить России.

10 февраля в Сети появилось видео, где украинские националисты в упор расстреливают российских военнослужащих, попавших в плен. Представитель управления комиссара ООН Марта Уртадо тогда указала, что во всемирной организации считают кадры с расстрелом россиян подлинными.

До этого, 11 января, вернувшиеся из украинского плена жители ДНР рассказали о том, как националисты пытали их водой и током, в суставы вставляли иглы, обжигали раскаленной кочережкой, били по ребрам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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