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В США испугались предоставления убежища Тейшейре враждебными странами

Обвинение допустило возможность побега Тейшейры в другую страну в случае его освобождения
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Фото: Соцсети
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Враждебные США государства могут предоставить убежище Джеку Тейшейре, обвиняемому в утечке документов Пентагона, в обмен на секретную информацию в случае его выхода из-под ареста. Об этом говорится в документе государственных обвинителей, поданном в окружной суд Массачусетса.

«У него был и может оставаться доступ к скоплению секретной информации, которая может иметь огромную ценность для вражеских государств, которые могут предложить ему убежище или попытаться способствовать его спасению из Соединенных Штатов», — говорится в документе.

В связи с этим обвинители выступают против освобождения Тейшейры из-под ареста.

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Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра был арестован 13 апреля. На следующий день ему предъявили обвинения по двум пунктам: в несанкционированном изъятии засекреченных документов и передаче информации о национальной обороне. По первому пункту Тейшейре грозит до пяти лет тюрьмы. По второму он может получить до десяти лет заключения.

Тогда же газета The New York Times сообщила, что Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоит от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

В Пентагоне заявили, что утечка секретных документов была преднамеренной. Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер не сообщил других подробностей дела, сославшись на тайну следствия.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину.

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