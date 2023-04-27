В Польше признали невозможность исключения России из ООН

Постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский 25 апреля пожаловался на неспособность исключить Россию из организации.

«Россия не избиралась в Совет Безопасности ООН или для председательствования в нем. Это обусловлено законом (организации. — Ред.). Чтобы это изменить, необходимо изменить устав Организации Объединенных Наций, а для этого необходимо единодушие», — посетовал он в беседе с Polskie Radio.

Щерский отметил, что в настоящий момент для такого решения «нет большинства». Он призвал изменить существующий мировой порядок.

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании СБ международной организации. В ходе заседания он призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что прошедшее заседание СБ ООН наглядно продемонстрировало, какие государства настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем.

Еще 24 января Лавров сказал, что, куда бы он ни поехал, коллеги из западных стран пытаются помешать. По его словам, Запад старается также заставить принимающие российского министра государства вести себя в угоду США.

1 апреля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что во время председательства в СБ ООН Россия будет честным брокером, и посоветовал Западу не провоцировать ее.

Заместитель главы министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о неэффективности механизмов изоляции России. Таким образом он отреагировал на переход председательства в Совете Безопасности ООН к России. Кроме того, он призвал отстранить Россию от участия в работе СБ ООН или же исключить страну из организации.



31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналистов о том, что 1 апреля пост председательства в СБ перейдет к России.

В Белом доме 30 марта заявили, что США неприятно видеть Россию председателем СБ ООН. Однако нет международно-правовых путей, чтобы лишить Россию постоянного членства в этом органе, подчеркнули в Вашингтоне. В США отметили, что право председательства передается ежемесячно по алфавиту странам, которые участвуют в СБ ООН.

27 марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров может посетить ООН в ходе председательства России в Совбезе организации в апреле.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 26 декабря сообщил, что Киев намерен выступить с официальным заявлением об исключении России из СБ ООН. По словам Кулебы, Москва не имеет права оставаться постоянным членом совета и продолжать свою деятельность в ООН в целом.

До этого, 23 декабря, первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров отметил, что приостановление членства России в Совете Безопасности ООН — это юридически нерешаемый вопрос.