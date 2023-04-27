Суд в Японии вынес приговор российскому моряку с судна «Амур»

Окружной суд города Асахикава в Японии приговорил третьего помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского к трем годам лишения свободы с отсрочкой на пять лет, сообщает 27 апреля ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро.

«Суд приговорил его к трем годам тюрьмы с отсрочкой исполнения на пять лет. По сути это аналог условного срока на пять лет», — говорится в сообщении.

По словам адвоката, у Добрянского нет визы, поэтому его депортируют в Россию.

В мае 2021 года рядом с японским островом Хоккайдо в Охотском море столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский «Амур» массой 662 т. После аварии японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась. В результате столкновения погибли три человека.

Посольство России в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков.

Как сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России, столкновение произошло в условиях плохой видимости. В районе наблюдался сильный туман.

По факту аварии была инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

После произошедшего капитан и судовладелец «Амура» официально попросили помощи генконсульства России в Саппоро.

Позже, в июне, стало известно, что третьего помощника капитана российского траулера «Амур» Павла Добрянского арестовали. В этом же месяце стало известно, что прокуратура Японии предъявила ему обвинения в халатности, повлекшей гибель людей. Как уточнил консул генконсульства России в Саппоро Роман Колесник, помощник капитана стоял на вахте, когда произошел инцидент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Россия рассчитывает на то, что Япония проведет непредвзятое расследование инцидента с российским судном «Амур». Кроме того, она выразила надежду на то, что весь экипаж и само российское судно будут в ближайшее время возвращены в Россию.