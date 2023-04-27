ВС РФ уничтожили 130 целей ВСУ за день на краснолиманском направлении

Российские силы нанесли огневое поражение по 130 целям украинских боевиков, сообщил 27 апреля начальник пресс-центра группировки войск «Центр» подполковник Александр Савчук.

«За день огневое поражение нанесено по более 130 целям, из них около 100 по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 по артиллерийским подразделениям противника», — сказал он.

Савчук добавил, что разведчики группировки вскрыли позиции 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. После чего штурмовая и армейская авиация нанесла удары, в результате которых ВСУ понесли потери в личном составе и технике.

Кроме этого, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов типа «Фурия» и «Лелека-100».

Ранее, 25 апреля, военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко пояснил, что ВСУ концентрируют силы и средства на краснолиманском направлении. Украинские боевики, по его словам, имеют всё необходимое для контрнаступления на узких участках местности данного направления, однако противник пока не решается наступать из-за активной работы российской военной авиации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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