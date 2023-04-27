Зенитчики РФ отразили три удара из HIMARS на запорожском направлении

Российские военнослужащие с помощью зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) отразили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На запорожском направлении отражены три ракетных удара из реактивных систем залпового огня HIMARS. Расчетами ЗРК «Бук» уничтожены девять реактивных снарядов», — уточнил он.

Помимо этого, комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк» обнаружил минометный расчет противника у населенного пункта Новомихайловка. Формирование националистов было ликвидировано с использованием самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт».

Ранее в этот день Министерство обороны показало боевую работу артиллеристов ВДВ на артемовском направлении. Отмечается, что огнем из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 удалось поразить взводный опорный пункт неприятеля, расположенный в лесополосе, а также пехотную группу ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».