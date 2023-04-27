Глава МЧС прибыл в Свердловскую область для оценки помощи населению

Глава МЧС РФ Александр Куренков 27 апреля прибыл в Свердловскую область, где ранее вспыхнуло несколько пожаров. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Министр вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым совершит облет местности и посетит населенные пункты, где огнем уничтожены 140 жилых домов, встретится с представителями муниципальных властей и местными жителями», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Также Куренков оценит, как организовано первоочередное жизнеобеспечение людей, чье жилье пострадало в результате пожаров, и проведет совещание по вопросам оказания помощи населению.

Накануне было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в Свердловской области в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности. Также сообщалось, что из-за возгорания без крова осталось около 660 человек.

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, темой стала ситуация с пожарами. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, было условлено, что на встрече Путина с членами правительства 2 мая Куйвашев доложит о мерах по помощи потерявшим жилье в результате пожаров.

25 апреля в уральском поселке Сосьва загорелись отходы деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Согласно данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло два человека. Тело второго погибшего обнаружили вечером 26 апреля в одном из домов по улице Ленина.

Как отметил источник «Известий», первым погибшим оказался Юрий Ж. По предварительным данным, за день до трагедии мужчине исполнилось 62 года.

По предварительной информации, причиной пожара стало сжигание опилок с нарушением техники безопасности.