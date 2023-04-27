Гастроэнтеролог назвал признаки отравления некачественным мясом

Токсины и бактерии, содержащиеся в некачественном мясе, могут стать причиной пищевого отравления. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По его словам, признаки токсикоинфекции — рвота, боли в животе, повышение температуры тела — чаще всего возникают спустя несколько часов после приема пищи. Также для этого недуга характерно коллективное развитие, соответственно, с теми или иными последствиями столкнутся все, кто ел некачественный продукт.

Возможен и другой сценарий, при котором патогенные бактерии вызывают острое расстройство пищеварительной системы. В этом случае инкубационный период будет дольше и займет уже не часы, а дни.

Для того чтобы снизить риски, Неронов посоветовал готовить мясо не менее 20 минут — полноценная термическая обработка уничтожит большую часть патогенов. После этого рекомендуется сразу употребить блюдо, а не хранить его, особенно в тепле.

Ранее, 24 апреля, диетолог Ирина Писарева рассказала, что мясные изделия могут быть опасны для людей с высоким уровнем холестерина, нарушениями обмена веществ и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ее словам, при наличии упомянутых проблем лучше всего отдать предпочтение нежирным продуктам, а в идеале — проконсультироваться с врачом для формирования здорового рациона.

В начале апреля врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не есть обуглившийся шашлык. В таких кусках мяса содержатся канцерогены. Если мясо подгорело, горелую корку необходимо обязательно срезать, сказала специалист. Также она посоветовала запекать шашлык, а не жарить.