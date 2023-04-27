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Юрист назвал причины недоплаты пенсии

Юрист Виноградов: пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов 27 апреля рассказал, что пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах.

«Ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за работника в Пенсионный фонд (с 1 января 2023 года — в Социальный фонд) или вносил их в меньшем размере. Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны», — объяснил он в беседе с агентством «Прайм».

Также неточность расчетов возможна из-за ошибок в документах работника. Проверить эти данные можно на сайте госуслуг или обратившись в клиентский офис фонда. В случае подтверждения ошибки нужно подать соответствующее заявление в Соцфонд.

Как напомнил Виноградов, некоторые прибавки к пенсии выплачиваются только после подачи соответствующего заявления. При этом взыскать их за прошлое время нельзя.

Специалист порекомендовал еще до выхода на пенсию регулярно контролировать состояние индивидуального лицевого счета, чтобы быть уверенным в правильности всех начислений. Это документ, который содержит все сведения о трудовом стаже, пенсионных накоплениях, баллах и так далее. Обнаружение ошибки позволит предотвратить неверное начисление пенсии.

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Ранее, 25 апреля, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что ряду граждан РФ начиная с 1 мая повысят пенсии. Доплата в размере 7,5 тыс. рублей полагается лицам, достигшим 80-летнего возраста. Индексацию вернут пенсионерам, уволившимся в начале текущего года, и тем, кто в течение апреля предоставит дополнительные документы для учета нового стажа. Также людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в 1,2 тыс. рублей, если найдется трудоспособный человек, согласный за ними ухаживать.

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