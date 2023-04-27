Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили цели ВСУ в зоне спецоперации

Российские расчеты 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) поразили цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Минобороны РФ 27 апреля показало кадры боевой работы российских артиллеристов.

Расчеты «Ураганов» поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков врага. Дальность полета снарядов позволяет точечно ликвидировать различные площадные цели, такие как базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава противника.

«Целей много поражали — колонны, пехота, танки, укрепрайоны. Здесь (в зоне спецоперации. — Ред.) уже второй год пошел. Опыта набрался максимально много. На машине всё получается быстро, слаженно», — сказал наводчик боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным Титан.

Боевая работа расчетов орудий занимает несколько минут от получения координат цели до занятия боевой машиной огневой позиции.

Накануне в Минобороны рассказали, что артиллерийские подразделения ВДВ, которые поддерживают наступательные действия штурмовых отрядов под Артемовском, совершили марш на огневые позиции и поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу украинских боевиков. Разведка, корректировка огня и контроль поражения целей осуществляется расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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