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В Якутии в результате выброса газа пострадали девять человек

В Якутии в результате выброса газа при ремонте скважины пострадали девять человек
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Фото: МЧС России
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Девять человек пострадали в результате выброса газа с последующим возгоранием в ходе ремонтных работ на скважине в Якутии. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Отмечается, что инцидент произошел на участке добычи газа в 6 км от села Тас-Юрях Мирнинского района.

«27 апреля в главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что на участке добычи газа в 6 км от села Тас-Юрях Мирнинского района при проведении ремонтных работ скважины произошел выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пострадали девять человек. Они госпитализированы в центральную районную больницу города Мирный.

Ранее, 29 марта, в Свердловской области произошел взрыв на газопроводе. Инцидент произошел на газопроводе «Пелымское» в 6–7 км от поселка Пелым. В результате происшествия никто не пострадал. На кадрах было видно, что над газопроводом возвышается столб пламени.

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