Проехавший на красный водитель сбил двух мотоциклистов в центре Москвы

Легковой автомобиль сбил двух мотоциклистов в центре Москвы. Пострадавшие были госпитализированы.

По информации «Известий», ДТП произошло на Цветном бульваре. Автомобиль BMW пролетел на красный сигнал светофора и врезался в мотоцикл.

В результате аварии пострадали мужчина и женщина, которые ехали на мотоцикле. Они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Накануне в Ржаксинском районе Тамбовской области в результате столкновения с легковушкой погиб мотоциклист.