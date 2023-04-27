Проехавший на красный водитель сбил двух мотоциклистов в центре Москвы
Легковой автомобиль сбил двух мотоциклистов в центре Москвы. Пострадавшие были госпитализированы.
По информации «Известий», ДТП произошло на Цветном бульваре. Автомобиль BMW пролетел на красный сигнал светофора и врезался в мотоцикл.
В результате аварии пострадали мужчина и женщина, которые ехали на мотоцикле. Они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.
Накануне в Ржаксинском районе Тамбовской области в результате столкновения с легковушкой погиб мотоциклист.